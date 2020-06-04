Fenerbahçe’nin teknik direktör çalışmaları sürerken öne çıkan adaylardan Nenad Bjelica, Milliyet’e açıklamalarda bulundu. Telefon vasıtasıyla görüştüğümüz Bjelica, bir kez daha sarı-lacivertli kulüple temaslar olduğunu doğruladı.

Şu anda somut bir anlaşma olmadığını ancak görüşmelerin olduğunu aktaran Hırvat teknik adam, “Yeni bir şey söyleyemiyorum. 3 hafta önceki gibi son durum, o dönem görüştüğümüz noktadayız. O nedenle yeni bir şey var diyemiyorum” ifadelerini kullandı.

Taraftara mesaj da yollayan 48 yaşındaki çalıştırıcı, “Fenerbahçe taraftarlarına teşekkür ederim. Sadece Facebook hesabım var, sosyal medyada bir tek oradayım, başka bir hesabım yok. Fenerbahçe taraftarları beni Facebook’taki hesabım üzerinden takip edebilir. Tüm bilgilendirmelerimi ve paylaşımları sadece oradan yapıyorum” dedi.

Tarih bile düşünüldü

Nenad Bjelica ile Fenerbahçe arasındaki görüşmelerin detayları dikkat çekti. Şu anda görüşmeler devam ederken, ilk etapta 1 Haziran sonrasında göreve gelmesi planlandı ancak koronavirüs gündeminden dolayı olmadı. Daha sonra 1 Ağustos tarihi belirlendi.

Şu anda Avusturya’da Klagenfurt’ta ailesiyle olan Bjelica’nın yakın bir zamanda imkan doğar doğmaz İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Fakat bu takvim; ‘anlaşma tamamen sağlanırsa’ diye planlandı.