Son dakika haberi... Fenerbahçe’de uzun zamandır boş olan teknik direktörlük koltuğuna Nenad Bjelica'nın oturacağı iddia edilmişti. Aylardır adı Fenerbahçe ile anılmasına rağmen bir türlü imza aşamasına gelinemeyen Nenad Bjelica'nın sözleşmeye konulacak tazminat maddesi ve şampiyonluk bonuslarının Fenerbahçe’yi zorladığı gelen haberler arasındaydı.

RTL'ye konuşan Bjelica, "Fenerbahçe ile görüşmelerimiz hala devam ediyor ancak Fenerbahçe ile anlaşamamam diye endişeli değilim. Avrupa'nın 5 büyük liginde de çalışabilecek tecrübedeyim. Fenerbahçe ile görüşmelerimiz henüz bitmedi. Beni haziran başında takımın başında görmek istediklerini söylediler. Ancak, Türkiye'deki koronavirüs salgınının boyutları işimizi kolaylaştırmıyor" dedi.



