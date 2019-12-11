Son dakika gelişmesi: Şampiyonlar Ligi E grubunda Genk'i 4-0 mağlup ederek 12 puanla bir üst tura yükselen Napoli'de dünyaca ünlü teknik direktör Carlo Ancelotti ile yollar ayrılmıştı. Tecrübeli teknik adamın Serie A'daki kötü gidiş nedeniyle gönderildiği belirtilirken yeni hoca beklenildiği gibi Gattuso oldu.

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, "Hoş geldin Rino" tweet'i atarak Gattuso'nun resmi imzayı attığını açıkladı. Başkanın üstüne Napoli resmi hesabı da Gennaro Gattuso'nun takımın başına geçtiğini resmen açıkladı.

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