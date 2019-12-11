İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmayı başardığı gecede teknik direktörü Carlo Ancelotti ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Napoli, Şampiyonlar Ligi gruplarındaki son maçında Genk'i 4-0 mağlup etti ve tarihinde üçüncü kez Şampiyonlar Ligi'nde üst tura yükselmeyi başardı. Bu galibiyet sonrasında ise kulüpten yapılan resmi açıklamada teknik direktör Carlo Ancelotti'nin görevine son verildiği belirtildi.

Ancelotti'nin, kulüp başkanı De Laurentiis ile gün içinde gerçekleştirdiği görüşme sonucunda kararın alındığı belirtilirken İtalya Ligi'ndeki kötü gidiş sonrası başkan, oyunculara basına konuşmama ve para cezası uygulamaya karar verdiği Ancelotti'nin ise oyuncuların kendilerini ifade edememelerinin güvensizlik yaratabileceğini belirttiği iddia edilmişti. Takım içinde yaşanan sorunlar neticesinde Ancelotti ile yolların ayrılmasına karar verildi. Bu durumu oyuncularına yansıtmayan Ancelotti için takımın önemli isimleri Koulibaly ve Zielinski, söylentiler doğrultusunda tecrübeli teknik adamın takımın başında kalacağını umduklarını dile getirmişlerdi.

Ayrılık açıklamasında İtalyan ekibi, De Laurentiis ile Ancelotti arasında karşılıklı saygı içeren dostluk ilişkisinin bozulmadan korunduğunu belirtti.

Napoli'de Ancelotti sonrası göreve ise Gennaro Gattuso getirilecek.



