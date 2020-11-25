Napoli kulübü ve şehrin belediyesinin aldığı ortak kararla, Napoli stadının ismi San Paolo'nun sonuna Diego Armando Maradona da eklenecek. İtalya'daki tecrübeli Türk gazeteci Dündar Keşaplı'ya göre Napoli başkanı DeLaurentis, şehrin belediye başkanıyla görüştü ve stadın isminin San Paolo Diego Armando Maradona olmasına karar verildi. Öte yandan Napoli taraftarları, Maradona’yı anmak için San Paolo Stadı’nın çevresinde toplanmaya başladılar.

1984 yılında efsanesi olacağı İtalyan ekibi Napoli'ye transfer olan Maradona, tüm kulvarlarda 259 maçta forma giydi ve 115 gol attı.

Napoli, Maradona sayesinde ligdeki güçlü takımlarla mücadele edebilecek seviyeye ulaşırken, bu dönemde 2 lig şampiyonluğunun yanı sıra birer kez UEFA Kupası, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası kulübün müzesindeki yerini aldı.







