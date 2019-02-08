Nantes'tan 17 milyon euro'ya Cardiff City'e transfer olan Emiliano Sala'nın uçağı, Manş Denizi üzerindeyken düşmüş ve yapılan uzun çalışmalar sonucunda hem enkaza hem de Sala'nın cesedine ulaşılmıştı.

Arjantinli futbolcunun ölümü futbol dünyasını yasa boğarken formasını giydiği son kulüp olan Nantes'ın bugün yayımladığı taziye mesajında flaş bir karara yer verildi.

Fransız kulübünün başkanı Waldemar Kita, kulübün resmi sitesinde yayımlanan açıklamasında "Emiliano, bizde büyük bir iz bıraktı. Bu yüzden ben de birçok taraftar gibi 9 numaralı formayı emekli ederek onu bir kez daha emekli etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sala, Nantes formasıyla çıktığı 133 maçta 48 kez fileleri sarsmış ve 13 de asist kaydetmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler