Son dakika haberi... Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, Belçikalı futbolcu Nacer Chadli'yi kadrosuna kattı. Monaco'dan transfer edilen Chadli ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Tecrübeli oyuncu, yeni takımında 11 numaralı formayı giyecek. Oyuncunun imza töreninde Başakşehir'in asbaşkanları Mesut Altan, Mustafa Saral ve CEO Mustafa Eröğüt de yer aldı.

Standard Liege altyapısında yetiştikten sonra Hollanda'da Maastricht, AGOVV Apeldoorn ve Twente formaları giyen Belçikalı oyuncu, 2013'te 8.15 milyon Euro karşılığında Tottenham'a transfer olmuştu. 2016'da 15.2 milyon Euro'ya bir başka İngiliz ekibi West Brom'a giden Chadli, özellikle Belçika Milli Takımı'ndaki başarılı performansı sonrası 2018'de 12 milyon Euro karşılığında Monaco tarafından transfer edilmişti.

Bonservisinin bulunduğu Monaco'dan transfer edilen 31 yaşındaki sol açık, geride bıraktığımız sezonu Belçika ekibi Anderlecht'te kiralık olarak geçirmişti.

Fas asıllı yıldız, Belçika Milli Takımı forması altında çıktığı 59 maçta 8 gol atmayı başardı.