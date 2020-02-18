Son dakika... Mustafa Kapı'ya Barcelona kancası

Son dakika haberi... Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı için Fransız basınından bomba bir iddia geldi: Barcelona harekete geçiyor.

18 Şubat 2020, Salı 18:45 Son Güncelleme:
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Son dakika... Mustafa Kapı'ya Barcelona kancası

Galatasaray'ın sözleşme uzatma teklifini reddeden ve bu yüzden kadro dışı kalan Mustafa Kapı içinFransız basınından bomba bir iddia geldi.

France Football'un haberine göre; Barcelona oyuncuyu bir süredir ciddi şekilde takip ediyor ve Katalanlar sözleşmesi sezon sonu erecek olan Mustafa için Haziran ayında harekete geçmeye hazırlanıyor.

"Tam bir genç yetenek"

17'lik orta saha için "8 ve 10 numara oynayabiliyor. Top sürüşü harika. Tam bir genç yetenek" yorumları yapılan haberde, oyuncuyu transfer etmek isteyen kulüplerin acele etmeleri gerektiği de vurgulandı.

Hatırlanacağı üzere Galatasaray bu hafta genç oyuncuyla ilgili şu açıklamayı yapmış ve Mustafa Kapı'yı kadro dışı bırakmıştı:

Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri red ettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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