Galatasaray'da son dakika Corona Virüs gelişmesi yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim ve 2. Başkan Abdürrahim Albayrak'ın Corona Virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından gözler kulüpteki diğer isimlere çevrildi.

Galatasaray Başkan Mustafa Cengiz'in durumuyla alakalı resmi açıklama yaptı. Sarı-Kırmızılı kulüp Cengiz, ailesi ve yakın çevresine yapılan covid19 testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Galatasaray'ın bu paylaşımı yaptı...

Öte yandan Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın koronavirüs testi de negatif çıktı.







