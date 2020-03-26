Son dakika | Mustafa Cengiz'in Corona Virüs test sonucu belli oldu

Galatasaray, Mustafa Cengiz, ailesi ve yakın çevresine yapılan corona virüs (covid19) testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

26 Mart 2020, Perşembe 11:01 Son Güncelleme:
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Son dakika | Mustafa Cengiz'in Corona Virüs test sonucu belli oldu

Galatasaray'da son dakika Corona Virüs gelişmesi yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim ve 2. Başkan Abdürrahim Albayrak'ın Corona Virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından gözler kulüpteki diğer isimlere çevrildi.

Galatasaray Başkan Mustafa Cengiz'in durumuyla alakalı resmi açıklama yaptı. Sarı-Kırmızılı kulüp Cengiz, ailesi ve yakın çevresine yapılan covid19 testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Galatasaray'ın bu paylaşımı yaptı...

Öte yandan Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın koronavirüs testi de negatif çıktı.



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