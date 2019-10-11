Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Galatasaray’da yönetim ve muhalefet arasında ipler gerilmeye devam ediyor. Son gerçekleşen Divan Kurulu toplantısında muhalif üyeler deyim yerindeyse kılıçları çekti ve kulüp başkanı Mustafa Cengiz aleyhinde sert eleştirilerde bulundu. Kürsüye çıkan üyelerin yüzde 90’ı erken seçim çağrısında bulundu. Camianın önde gelen isimleri de son zamanlarda verdikleri her demeçte Cengiz yönetimini eleştirip seçime gidilmesi gerektiği yönünde ifadeler kullanıyordu. Başkan Cengiz, Divan Kurulu’nda eleştirilere yanıt vermemeyi tercih etti, ancak ekibiyle de bir toplantı gerçekleştirdi.

Birçok cephede mücadele

Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, Galatasaray’ın çok zorlu bir süreçte birçok cephede rakipleriyle mücadele ettiğini belirterek, kesinlikle kongreye gitmeyi düşünmediğini ifade etti. Cengiz bu toplantıda tüm kurmaylarıyla beraber 3 yıllık görev süresinin sonuna kadar başkanlık koltuğunda oturarak Galatasaray’a hizmete devam kararı verdi.

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