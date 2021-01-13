Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği ile TFF arasındaki toplantının ardından Fatih Terim'in dünkü açıklamalarının sorulması üzerine kısa bir açıklama yaptı. Haber Global muhabirinin sorusunu yanıtlayan Cengiz, "Fatih Terim bizim önemli bir değerimiz. Fatih hocamızla yola devam ediyoruz." dedi.







