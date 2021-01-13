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Son dakika | Mustafa Cengiz'den Fatih Terim açıklaması

Son dakika Galatasaray haberi... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği arasında yapılan değerlendirme toplantısı çıkışında Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz, Fatih hakkında sorulan sorulara kısa bir cevap verdi.

13 Ocak 2021, Çarşamba 18:24 Son Güncelleme:
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Son dakika | Mustafa Cengiz'den Fatih Terim açıklaması

Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği ile TFF arasındaki toplantının ardından Fatih Terim'in dünkü açıklamalarının sorulması üzerine kısa bir açıklama yaptı. Haber Global muhabirinin sorusunu yanıtlayan Cengiz, "Fatih Terim bizim önemli bir değerimiz. Fatih hocamızla yola devam ediyoruz." dedi. 


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