Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz Fatih Terim'in Arda Turan sözlerinin ardından basın toplantısı düzenleme kararı almıştı.

Sarı-Kırmızılı takımın başkanı Mustafa Cengiz Türk Telekom Stadı'nda açıklamalar yaptı.

"Arda Turan gündemimizde yok"

Basın toplantısına başlayan Mustafa Cengiz "Arda Turan gündemimizde yok!" ifadesini kullandı.

Bu kardeşimizle ilgili bize gelen bişey yok. (Arda Turan) Gündemimizde yok ve bize intikal eden resmi bir şey yok dedim. 2 yıldan bu yana, transfer şöyle yapılır. Bu kardeşimiz gibi bilinen bir oyuncuysa, sportif direktöre gelir, teknik direktör ve ekibi de inceler, sonra Abdurrahim beye gelir.

Bugüne kadar kiralıklıklar dahil 30'a yakın transfer yaptık, UEFA sınırlarını aşmadık. Teknik kadromuz ne istediyse onları aldık. Arda kardeşimiz hariç! Biraz evvel bahsettiğim gibi Arda ile ilgili bize gelmiş bir şey yok.

"Arda ile hiç bir husumetimiz yok"

Arda Turan Galatasaray'a hizmet etmiştir, Galatasaray'a para kazandırmıştır. Ben yolunun açık olmasını isterim. Arda ile hiç bir husumetimiz yok. Ona sonsuz sağlıklı yıllar diliyoruz. Biz bu arkadaşın Galatasaray'a yararlı olacağını düşünmüyoruz.

"Ayrı fikirlerdeysek ayrı yollara gitmemiz gerekir"

Karar Galatasaray'da yönetim kurulu tarafından alınır. Sayın teknik direktörün 'Fikir ayrılığı yaşıyoruz' sözü bizi çok yaraladı. Ben teknik direktör olsam yakışıp yakışmadığını demem. Hicap duyarız. İki ne vermişiz. Şuan gündemde bilgi sızdıran bir yönetim kurulu. Bilgi sızdıran bir yönetim kurulu... Hangi bilgi verilmiş? Bir arkadaş sordu, "Fatih Hoca gelmiş" diye... Evet geldi ve hiçbir problem yok. Biz aynı noktadayız. Ayrı ayrı fikirlerdeysek ayrı yollara gitmemiz gerekir.

"Arda Galatasaray'a faydalı olmaz"

Galatasaray'ın hayrına bu konunun kapatılması gerekiyor. Bütün konsantrasyonumuzu, enerjimizi bizim şampiyonluk yürüyüşüne vermemiz gerek. Biz bu arkadaşın Galatasaray'a yararlı olacağını düşünmüyoruz. Biz idari ve sosyal olarak Arda Turan'ın Galatasaray'a faydalı olmayacağına inanıyoruz, bu kadar.

"Biz olsak ceza alırdık"

Galatasaray olsa kesin ceza verirlerdi, yüzde 100, eminim. Galatasaray bir hile yapsa, tavladan pul çalsa, amatöre kadar gitmiştik. Bizim bir hatamız varsa söyleyin, ipi biz çekeriz. Bizim başkanlarımız gururlu ve onurludur, altındaki sandalyeye kendi vurur."