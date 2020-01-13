Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamaları hakkında konuştu. Ankara'da düzenlenen Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı sonrasında konuşan Cengiz şunları söyledi:

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına çok üzüldüm. Oyun oynarken kural değişmez. Play-Off sezonu incelendiğinde ilanın çok geç yapıldığı görülecektir. Umuyoruz ki bu çalıştay Türk futbolunun yararına bir gelişme olur. Play-Off ile ilgili cümlelerimin, Ali Koç'u niçin rahatsız ettiğini anlamakta güçlük çekiyorum. Galatasaray'ın mali açıdan sınırları aştığına dair algı yaratıldı.

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Ben bir kulüp başkanına "yalancısın" diyecek kadar basit olmam. Edebimi bilirim, edepsizce davranamam. Benim edebim böyle konuşmaya izin vermez. Biz tüm transfer ödemeleriyle ilgili şeffaflıktan yanayız. 'TFF'den bilgiler sızdırılıyor' diyor. Siz çıkın önce transferlere ne ödüyorsunuz açıklayın. TFF de açıklasın. Her şey şeffaf olarak ortaya konsun biz de görelim menajerlere ne ödendiğini. Ben devletimizin sunduğu yapılandırmadan memnunum.

10 bin euro! Ben de şaşırdım! Biz menajerlere 13.6 milyon euro para ödedik, 100 milyon TL ödedik. TFF internet sitesinde yazılıp yazılmaması beni ilgilendirmiyor. Bunun TFF tarafından yayınlanmasını isteyen zaten benim.