Sarı-Kırmızılı kulübün sponsorluk törenindeki gündemde, son günlerde yaşanan kaos ortamı vardı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un PFDK’ya sevk edilmesinin sorulması üzerine Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Orada gerekli yanıtı verdim. Türk futbolunda kavga, kaos ve problem istemiyoruz. Bu tip şeylerde ilk kanı kim akıttı, ilk yumruğu kim attı ve ilk ateşi kim yaktı ona bakmamız lazım. Biz genellikle hiçbir camiaya kötü söz etmeyiz. Ama bize saldırdığında da ki, camia değil saldıran bir yönetici. O yöneticiye usulünce yanıt vermeye çalışırız” dedi.

‘Huzur ve barış olsun isteriz’

Ülkenin huzura, barışa ihtiyacı olduğunu söyleyen Cengiz, “Biz Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Trabzonsporlu kardeşlerimizle yan yana futbol izleyen bir nesilden geliyoruz. Bunun devam etmesi lazım. Ülke puanında kritik noktaya geldik. Sıralamada 11. sıraya geriledik. Bu Şampiyonlar Ligi’ne giden takımın ön eleme oynaması demek. Türkiye, futbol ile yatıp kalkan bir ülke. Doğru yönlendirelim. Herkese saygı duyuyoruz. Biz hiç kimseden de çekinmeyiz. Biz huzur ve barış içinde ülkemizin ve futbolumuzun değerinin yükseldiği bir yarış istiyoruz” diye konuştu.

‘Çözüm bizim hayrımıza olacak’

Riva ve Florya projesinin iptali hakkında da konuşan Başkan, “Riva ve Florya evimiz ve barkımız. Bu konuda çok hassasız. Galatasaray milyar dolar değerindeki evini, barkını satmıştır. Beklentileri vardır. Emlak Konut’un da beklentileri vardır. Görüşmeleri sürdürüyoruz. Galatasaray’ın hayrına çözümde olacağız. Bu çözüm de Galatasaray’ın hayrına olacak. Kimseye zarar vermeden” dedi.