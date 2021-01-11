Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz'in GS TV'deki ifadeleri şu şekilde:

Fenerbahçe başkanının açıklamalarıni arkadaşlar bana biraz önce izlettiler. Böyle hadsiz bir açıklama olamaz. Sayın Ali Koç, bizi ayartan kulüp olarak göstermek istiyor. 'Bu kulüp bunu sürekli yapıyor, gözüm üzerinde Tahkim Kurulu' diyor. Biz ayartan kulüp değiliz. Gelen 21 yazıda 'Galatasaray ayartan kulüp değil' diyor. Benim söylemlerim Ali Koç'adır. Ali Koç, haddini bileceksin! Sen yargıyı, tahkimi ve mahkemeleri baskı altına alamazsın. Bunu yapmaya ne haddin ne de yetkin var! Türkiye'nin en varlıklı insanı olabilirsin ama yargıyı yönlendiremez, baskı altına alamazsın! Oyuncular önce Galatasaray’a gelmek ister. Bu gerçeği anlayın artık.

Buyursun sayın Ali Koç, Rizespor ile hareket etsin. Hep Rize tarafında zaten. Bir gün anlatırım neler olduğunu çok şaşırırsınız. Adli mahkemelere, UEFA'ya FIFA'ya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gelsin

Ali Koç Erzurumspor maçı sonrasında ne demişti?

"UÇK'nın verdiği kararı öğrendik. Türk futbolu için milat olması açısından çok önemli. Transfer yaparken uyulması gereken kurallar vardır. Yıllardır belli takımların, özellikle bir takımın bunları yaptığını görüyorduk. Kısacası futbolcu ayartmanın bedeli vardır. Tahkim Kurulu'na sesleniyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak gözümüz üzerinizde. Ne karar vereceksiniz göreceğiz. Süreci uzatacak mısınız, futbolcunun oynamasına izin mi vereceksiniz... Son dönemlerde aldığınız kararlar olumsuz anlamda herkesin ilgisini çekiyor. Bakalım burada ne karar vereceksiniz? Ama bu futbolda suçtur."







