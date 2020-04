Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp kanalı GS TV'de yayınlanan "Başkan Özel" programında gündeme ilişkin konulardan önemli açıklamalarda bulundu. Corona virüs nedeniyle yaşanan maddi zorluklara değinen Mustafa Cengiz, bu süreçte nasıl önlemler aldıklarını anlattı. Ayrıca, geçtiğimiz günlerde camianın tepkisini çeken açıklamalarda bulunan Adürrahim Albayrak ile ilgili olarak da Mustafa Cengiz, "Abdurrahim Albayrak'ın amatör şubeler konusunda sponsorların da yer aldığı açıklamalar maalesef yanlış yorumlandı. İyi niyetli olduğunu biliyorum. Duygusal bir konuşmaydı. Yoğunluğu fazlaydı. Sponsorlarımızdan da tepki geldi, takip ediyorum." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in tek bir şehirde oynanmasının gündeme gelmesinin gündeme gelmesiyle ilgili de yorumlarda bulunan Mustafa Cengiz, "Benim kalan 8 maçımın 3'ü İstanbul'da... Herkes kendi çıkarına göre konuşuyor ancak ben objektif konuşacağım. Eğer maçlar tek bir şehirde oynanacaksa, bu neden İstanbul olmasın? İklim açısından da yerleşim açısından da en uygun şehir İstanbul." değerlenmesinde bulundu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kolombiyalı yıldız golcü Falcao'nun takımdan ayrılacağı yönünde iddialar hakkında da konuşarak, "Bizim kadromuzda olan oyuncular dünyanın en iyisidir. Teklifler gelir, teklifler gider. Bana intikal eden bir şey yok. İntikal etmeyen hiçbir şey hakkında da konuşmam." dedi.

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları:

"Sağlığımda bir sorun yok. Fatih Hoca, Abdurrahim Bey, Yusuf Bey virüse yakalandı. Piyango üçüne vurdu, bana vurmadı. Bu iyi mi, kötü mü bilmiyorum"

Zarar 105 milyon TL

"Hiç beklenmedik bir anda geldi bu virüs. Çoktan çok, azdan az gider diye bir söz var. En çok yayın geliri, seyirci geliri bizdeydi. En çok Galatasaray'ı etkiledi. Maçların seyircisiz oynanmasının bize zararı 105 milyon TL. Yönetimimiz en kötü güne hazırlanmakta. Bunun üstesinden gelebilecek güçteyiz. İlk defa biz ek bütçe istemeden bir yılı bitiren yönetimiz. Gerçekçi bütçeler yaparak bütçenin dışına çıkmadık, bugüne geldik. Corona virüs nedeniyle yeni bir bütçe çalışması içindeyiz tüm kulübü ve kollarını kapsayan. Salgın bittiğinde bunu genel kurulun önüne getirme çabası içindeyiz."

'Fedakarlık istedik'

"Zor durumlar, iki-üç tür insan yaratır. Her zaman kahramanlar, fedakarlar olmuştur. Biz kimseden can fedası istemiyoruz. Biz bu sıkıntılı süreci aşmak için profesyonel oyuncularımızdan fedakarlık istedik. Kendileri bunu inceliyorlar. Mevcut kadromuz yeterli ve kaliteli. Bu kadro şampiyonluk için kurulmuş bir kadro. Ligler başladığında, ne olursa olsun şampiyonluk yürüyüşünde olacak bir kadro. Camiamızın beklentisine uygun, şampiyonluğa oynayacak kadroları her zaman kurarız. Her gün gelecek, yarın gelecektir. Her gün, her saat, her şey planlanır."

"Şu anda Galatasaray, ülkemizin içinde bulunduğu zor durumda yine de borsada iyi durumda. Halka açık spor şirketlerinde de 1. durumda. Sponsorlarımız hayır buradayız dediler. Bazıları ödeme zorluğu yaşayabilirler ama buna rağmen hepsi dik durdu."

Abdurrahim Albayrak açıklaması

"Abdurrahim Albayrak'ın amatör şubeler konusunda sponsorların da yer aldığı açıklamalar maalesef yanlış yorumlandı. İyi niyetli olduğunu biliyorum. Duygusal bir konuşmaydı. Yoğunluğu fazlaydı. Sponsorlarımızdan da tepki geldi, takip ediyorum."

"Türk Telekom, çok büyük destek oldu ve stadyum ismindeki hakkını bir yıl uzattı. Bunun 38.5 milyon TL'lik bir katkısı oldu. Sponsorlar 'Hayır, biz buradayız' dediler. Toplamda 70'i geçen sponsorumuz var. Sıkıntı yaşayanlar olabilir ama 70'i de dik durdu. Opsiyonu ödeyemeyecek olanlar oldu. Bizim B planlarımız da var. 120 milyon TL olan sponsorluk geliri 220 Milyon TL oldu."

'Amatörleri asla 2. plana atmadık'

"Biz hiçbir zaman amatörleri ikinci plana atmadık. Judodan atletizme, atletizmden satranca, tüm branşlara bakın, elimden geldiğince maçlara gitmeye çalıştım. Voleybol, basketbol... Bir iki branşa gidemedim, engelli branşlarımıza gidemedim, içimde uktedir. Biz amatörlerle ilgili gerçekçi bütçeler yapıyoruz. Abdurrahim beyin açıklaması 'bence' halindeydi. Biz, amatör sporların birçoğunu Türkiye'ye getiren kulüp olarak bunları kapatmamız düşünülemez. Biz onları, kendine yeter hale getirmeye çalışıyoruz. Geçmişte baskette 35-40 milyon Euro harcandı. Kimseyi suçlamıyorum. "

"Hükümet harika bir proje gerçekleştirdi. Ödenen vergiler amatöre harcanması için geri verilme kararı alındı. Aylardır bu ödemeleri alamadık. Yönetmelik çıkarılmak üzere, bu bir ilk olacak. Maliye Bakanlığı da kendi açısından haklı, kulüpler de haklı."

'UEFA ile görüşmeler devam ediyor'

"Biz UEFA'yla haftada bir görüşüyoruz neredeyse. FFP sürecinde 2+1 yıl men tehlikesi oldu. Yaklaşık 4 ay, her gün UEFA'ya taşıdık. Bizimle yapılandırma yaptılar, üst üste 2 kez ilk defa oluyordu bu. Tabiri caizse UEFA sallandı. Bunu bozmak isteyenler oldu UEFA içinde. Aleksander Ceferin ile dostluğum var, düzgün bir insan. Ceferin ile mektuplaşmalarım da oluyor. Biz ona destek de veriyoruz. UEFA, bu sürecin en iyi şekilde atlatılacağına inanıyor. Haziran'da başlayacağına inanıyor. Bu virüsün 27 derece üzerinde açık havada yaşamayacağına inanılıyor. Liglerin de seyircisiz olarak Haziran'da başlaması düşünülüyor. Ancak hiçbir şey net değil. Bu bir şahsi olay, muhattap olan TFF'dir."

"Liglerin seyircisiz de olsa haziran ayında başlayacağı yönünde görüş var. Bizim isteğimiz de liglerin er meydanında tamamlanması. UEFA da bu görüşte. TFF, biriktirmiş olduğu kaynakları liglerin oynanacağı süreçte kulüplere destek olarak sunmalı. "

'Neden İstanbul değil?'

"Ya lig doğal akışında gider, çok hızlı bir şekilde. Herkes kendi çıkarına göre konuşmayı çok seviyor ama ben Türk sporunun adına konuşmayı isterim. Eğer bir şehir olacaksa, bu neden İstanbul değil? İklim açısından yaz aylarında uygun. Liglerin tek bir yerde, sıcak bir iklimde, seyircisiz olarak oynanması konusuna sıcak bakmıyoruz. Bunun ekstra giderleri var, şartları var. Bunu kim karşılayacak? Federasyon mu? TFF biriktirmiş olduğu kaynakları, destek olarak kulüplere sunması gerekiyor."

"Benim kalan 8 maçımın 3'ü İstanbul'da... Herkes kendi çıkarına göre konuşuyor ancak ben objektif konuşacağım. Eğer maçlar tek bir şehirde oynanacaksa, bu neden İstanbul olmasın? İklim açısından da yerleşim açısından da en uygun şehir İstanbul."

'Virüs en büyük zararı bize verdi'

"Virüs beklenmedik anda geldi, darbesi çok büyük oldu. Çoktan çok, azdan az gider. En büyük zararı Galatasaray'a verdi. En yüksek yayın ve seyirci geliri bizdeydi, bizi olumsuz etkiledi. Bu maçların seyircisiz oynanmasının verdiği zarar 105 Milyon TL."

'Tetikte bekleyen hücuma geçip saldırdılar'

"Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları sonrası tetikte bekleyenler öyle bir hücuma geçip saldırdılar ki, 3 gündür üzülüyorum. İnsan inanamıyor, hayret ediyor, üzülüyor. Ben nerede yanlış yaptık diyor... Bütün mali engelleri aştık, Florya'yı geri aldık, şampiyon olduk, UEFA'dan ceza almamamızı sağladık... Yapılabilecek her şeyi yaptık. Ona rağmen ibrasızlık yaşandı. Üzülüyorum."

Falcao transfer olacak mı?

"Kimin gelip gideceği hakkında bir şey diyemem. Bir futbolcu hakkında hiçbir şey demedim, demem. Bizim kadromuzda olan oyuncular dünyanın en iyisidir. Teklifler gelir, teklifler gider. Bana intikal eden bir şey yok. İntikal etmeyen hiçbir şey hakkında da konuşmam."

'Otel devletimizin hizmetinde'

"Mecidiyeköy'deki otel olarak planlanan binamız devletimizin hizmetinde. Gerektiğinde ufak bir masrafla çok güzel minik bir hastaneye dönüşebilir. Şu an için gerek yok açılan hastanelerimiz ortada. Gerektiğinde devletin hizmetindeyiz. Devlet zor duruma düşünce millete gayret düşmeli. Yapılan hayrın gizli olması gerekir. Örnek teşkil ediyorsa açık olabilir. Sağlık Bakanlığı hesabına kampanya yaptık, akşam devlet kampanya yaptı, biz de kampanyamızı durdurduk. Devletin raconuna racon kesilmez. Ben mutlu oluyorum devletimiz güçlendikçe.. Şehir hastaneleri açıldı, mutlu oldum. Demek ki devletimiz bu önlemi almış, görmüş, ben mutlu oldum. Bu vesileyle de ben bildirmiş olayım. Cumhurbaşkanımızın izniyle, müthiş oldu. Eleştirenler oldu, demek ki her şeyde bir hayır var."

Oyun tavsiyesi

"Bugün Steam kütüphaneme bakarken Portal 2'yi tekrar deneyeyim dedim. Zaman bulamıyorum. PUBG diye bir oyun var, kasıp kavurdu. O ilk çıktığında bir adım atamadım. Adım attım indim beni vurdular, devamlı. Onu oynamak isterdim. Onu oynayanları da tebrik ediyorum. World of Warcraft'ın en üst seviyelerine gelmiş bir oyuncuyum. PUBG'yi beceremedim."