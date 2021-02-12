Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Help Steps ile yapılan iş birliği anlaşmasının imza töreninde flaş açıklamalarda bulundu. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geride kalan Fenerbahçe derbisinde yaşananlara ilişkin çok sert ifadeler kullandı.

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları:

"TFF, bizim ailemiz. Asla düşmanımız değiller. TFF'nin bizim yolumuza değil, doğru yola girmesi gerekir. Biz hiçbir zaman yapılamayacak bir talepte bulunmadık"





"Şey ne oldu... Fenerbahçe'yle bir maç yaptık, kaç kaç bitti? Ben beyin ameliyatı oldum da, unutuyorum. Biz yendik mi? Allah Allah... Taraftarda öyle bir hava var ki, dayak yemişiz de yenilmişiz gibi. Görüyoruz ki rakibimiz yenilgiyi örttü, 'Vay bizim golümüz verilmedi' yahu verileydi golünüz, bizim de iki penaltımız verilmedi"

"Hakemlerden en çok zararı biz gördük. 17 kulüp hakemler için bize birlik oldunuz. Bildiri yayınladınız, 'Hakemler de insandır, hata yapabilir' dediniz. Ey Ali Koç! Bunu sen yazdırdın. Bazı hakemler bize düzenli hata yapıyor. Biz ne Ulusoy'lar, ne hakemler gördük"





'Yenilgiyi sindirebilmek de bir asalet gerektirir'

"Ben Fenerbahçe maç sonu için taraftarıma ve yöneticilerime çok teşekkür ediyorum. Benim de görmediğim, duymadığım şeyler olmuş. Yazıklar olsun diyorum. Bakın yenilgiyi sindirebilmek de bir asalet gerektirir. Biz Alanyaspor'a yenildik. Başkanına teşekkür edip uğurladık. Ama bir sürü hakkımızda haksızlık yapıldı. Bunu gündeme şimdi ben getirdim ve bunu getirmekten de aslında utanç duyuyorum. Hocamın dediği gibi çok üzülmüş ki biz sahada yenmeliydik. Bazen olmuyor kardeşim. Her şerde hayır var. Biz bu anlamda bakıp mücadelemizi sahada sürdürüyoruz"

Marcao'ya atılan mesajlar

"Bir şey daha gördük Marcao'ya ve eşine yapılan hakaretler. İki yıldır söylüyorum bazı trol hesaplar, rakip hesaplardır. Bizim aleyhimize yapılan yayınlarda trol hesaplar çok fazla. Bunlar içinde bizim taraftarımız olmayan ama taraftarımız gibi olanlar var. Satın alınmış trol hesaplar var. Biz bunları hep biliyoruz. Bununla ilgilenen ciddi bir ekip var, ücreti ödenen... Dün de tesadüf ki deklare etmişler. Allah bir yerden şaşırtıyor demek ki. Yapmayın. 'Yönetim istifa' diyorlar ben ederim de yasalar izin vermiyor. 52 bin kere dedim. Bıktım, arkadaşlarım bıktı. Bize serum takma, serumdan bahsetme... Ne serumu ya serum dünya güzelliği. Ölümü görüp gelen benim yöneticilerim var. Beni bırak boş ver. Ben burada iyi niyetli taraftarıma sesleniyorum. Biz onlar için varız. Onlara yapmayın diyoruz. Tuzağa düşmeyin. Biz çok mu değerliyiz, hayır. Biz taraftarımız kadar değerliyiz"

'Şampiyon olabilirsin ama bu kafa yapısıyla hiçbir yere ulaşamazsın'

"Bana anlattılar, benim hiç hoşuma gitmedi. Rakip takım başkanının meclis idare memuru gibi dolaşması hiç hoşuma gitmedi. Orada emniyet var. Biz orada rakibin sahasındayız. Hiçbir saygısızlık olmadı sadece alkışlandı. Alkıştan rahatsız olmuşlar. Sen bizim evimizde voleybol maçında şakır şakır alkışladın ve bir de benim alkışlamamı istedin. Allah Allah... Bu nasıl mantalite arkadaşlar. Bu kafa yapısıyla hiçbir yere ulaşamayız. Şampiyon olabilirsin ama hiçbir yere ulaşamazsın. Böyle kalitesizlik olmaz. Benim Allah'tan başka kimseden çekincem yok"

"Derbide tribünde olan olaylar, Arda'nın cezası, Oğulcan'ın cezası... Özne Galatasaray olmasaydı böyle cezalar olmazdı. Kesinlikle olmazdı. Bundan adınız gibi emin olun. TFF'den bir yetkili, rakip kulübe, 'Sağlık çalışanı 150 kişi alabilirsiniz' demiş. Benim çıkardığım özet bu. Kontrol edemediler, 150 kişi 2500 kişi oldu. Bize aktarılan 3000 kişi. Mertçe çıkıp, 'biz aldık' desinler ve canımı yesinler. Biz aptal değiliz!"

"Maç sonunda 2. Başkanımız Abdurrahim Bey'e saldırı düzenlendi, ona bir şey olsaydı sorumlusu kim olacaktı?"

"Arda'nın hareketini tasvip etmiyorum, Arda da etmiyor. Ancak aranızda özel alanların 'küfür etmiyorum' diyen var mı?"

"Biz bir açıklama yaptık diye cezalar verdiniz, böyle TFF olmaz böyle cezalar verilmez! Verin bana da ceza..."

"Maalesef hakem atamalarına benim güvenim kalmadı"

"Konuştuklarımız, yaşadıklarımızın %3'ü, 5'i..."