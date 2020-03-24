Son dakika | Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay test yaptırdı

Galatasaray’da Abdurahim Albayrak’tan sonra Fatih Terim’in de koronavirüse yakalanması, Beşiktaş derbisinden sonra Türk Telekom Stadı’nda gerçekleştirilen zirveyi akıllara getirdi.

Derbiden bir gün sonra başkan Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay’ın toplantı yaptıkları ortaya çıktı. Gelişmeler üzerine başkan Cengiz ile yardımcısı Günay da dün gece hastaneye giderek test yaptırdı.

Test sonuçlarının kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor. (Milliyet)