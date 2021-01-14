Mustafa Cengiz'in düzenleyeceği basın toplantısı öncesi son dakika gelişmesi! Fatih Terim Türk Telekom Stadı'na geldi, Başkan Cengiz ile görüşme gerçekleştiriyor...

Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz, görüşmenin ardından saat 14.00'te açıklamalarda bulunuyor. Fatih Terim görüşmenin ardından Türk Telekom Stadı'ndan ayrıldı.

Mustafa Cengiz basın toplantısına yalnız çıkıyor. Terim, başkan Mustafa Cengiz'in açıklamalarını da takip etmeden Türk Telekom Stadyumu'nu terk etti. Stadda bulunan yöneticiler ise başkan Mustafa Cengiz'in açıklamalarını yerinde takip etti.

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