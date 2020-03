Corona virüs nedeniyle Süper Lig'de maçlar seyircisiz oynanıyor. Galatasaray, seyircisiz oynanması kararının ardından TFF'ye başvuruda bulunmuş ve ligin ertelenmesini teklif etmişti. Ancak yapılan başvuru ile ilgili henüz yeni bir gelişme yaşanmadı ve sarı kırmızılılar, yarın Beşiktaş ile sahasında seyircisiz lig maçına çıkacak.

Bu maç öncesinde başkan Mustafa Cengiz, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Maçlar devletimizin talebi üstüne seyircili oynanacak, bizim görevimiz her türlü hijyenik görevi yapmak dedik. Akşam maçların seyircisiz oynanması kararı alındı. Biz, devletimizin her türlü kararına uymak durumundayız. Sağlık varsa her şey ikinci plandadır. Sadece seyirci sağlığı değil, sporcu, görevli, basın mensuplarının sağlığı da önemli. Herkeste bir çekince var." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı, Falcao'nun Obi Mikel'in 'Futbol oynamak istemiyorum' paylaşımına hak verdiği mesaj konusunda ise "Şu an için her zemin, her saha ve her şartta Galatasaray mücadelesine devam eder. Biz değerli rakiplerimizle saygı içinde her zaman karşı karşıya geliriz. Seyircisiz oynadığımızda Galatasaray'dan 3 puan alabilir miyiz hesaplarının yapıldığını hissettik. Bu hiç hoş değil." dedi.

"GELİŞİMLERİ FETUSTE DURMUŞ"

Mustafa Cengiz, "Biz rakiplerimizle eşit şartlarda oynamak isteriz. Hafızası dar olan insanlara söylüyorum, seyircili oynandığında önlem alıyoruz dediğimizde devletimiz kesinlikle seyircili oynanacak demişti. Tabii ki sporcular tedirgin. Kötü niyetlilere bir şey anlatamıyorsun. Mental gelişimleri fetuste durmuş. Kötü niyetli zaten her dediğini farklı bir yere çekecek." sözlerini sarf etti.

"OYUNCUMUZ ATEŞLENDİ"

Cengiz, "Devletimizin her kararına titizlikle riayet edeceğimizi titizlikle yerine getireceğimizi bildiririm ama bugün basketbol sahasındayız gördüğünüz gibi. Bir sporcumuz (Galatasaray Doğa Sigorta basketbolcusu Aaron Harrison) ateşle yattı, test edildi, negatif çıktı. Şu anda gözetim altında, 10 gün evde olacak. Takım arkadaşları endişeli." dedi.

Başkan "Bugün kızlarda oynadığımız maçta rakibimiz Fransa'dan geldi. Erkeklerde oynadığımız maçta rakibimiz Ukrayna'dan geldi. Bir değerli rakibimizi yendik, bir değerli rakibimize yenildik. Onlar olmadan Galatasaray olmaz. Bizim kimseye en ufak saygısızlığımız olamaz. Taraftarı birbirine düşürücü, camiaları ayırt edici, gergin günlerden geçtiğimiz bu dönemde lütfen kışkırtıcı beyanatlar vermeyelim. Sevmesek bile saygı gösterelim. Biz bütün rakiplerimizi seviyoruz. Onları sevenleri de seviyoruz. " açıklamasını yaptı.

Galatasaray'ın başkanı "Bizim erteleme talebimize öyle şiddetli bir tepki verildi ki. Dün seyircili oynansın istiyordu, ertesi gün ertelensin dedi. Arada devletimizin aldığı karar var. Ben mertçe, düello, adil karakterinde bir şampiyonluğu istiyorum. Bir tek Bursaspor ve Kulüpler Birliği'ndeki birçok başkan ertelenmesini istiyor ama bir biz sesimizi çıkardık. Amaç Galatasaray'ın puan yitirmesine yönelik bir beklentiyse biz bir şey diyemeyiz. Devletimiz ne isterse onu yaparız ama önerimizi vermekte de görevliyiz. Her koşulda devletimizin yanındayız." dedi.

Beşiktaş'ın geçmiş şampiyonlukla alakalı dün yaptığı açıklama ile ilgili soruya Cengiz: "Buna girersek 43'ten gireriz, Rizespor'dan çıkarız. Gençlerbirliği'ne gireriz, Süper Kupa niye oynanmadı diye sorarım. Bunlara girmeyelim." cevabını verdi.