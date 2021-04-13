Galatasaray’da mayıs ayındaki seçim öncesi hareketlilik var. Adaylığını açıklayanlar kervanına Divan Başkanlığı görevini bırakan Eşref Hamamcıoğlu’nun da eklenmesiyle (Tuncer Hunca, Metin Öztürk ve Burak Elmas) sayı dörde çıkmıştı. Gözler ise mevcut başkan Mustafa Cengiz’e çevrilmişti. Türkiye Gazetesi'nden Yalımcan Sarpyel'in haberine göre; Sağlık durumuyla alakalı doktorları ve ailesiyle istişare yapan Cengiz bugünkü yönetim toplantısında seçime girmeyeceğini açıklayacak.









Ocaklı’yı ikna turları

Başkan’ın “Yokum” kararı hâlen ikinci başkanlık görevini sürdüren Abdurrahim Albayrak’ın durumunu etkileyecek. Adaylık için kolları sıvayan Albayrak eğer beklediği geri dönüşleri alabilirse adaylığını önümüzdeki hafta resmen açıklayacak ve koltuğa talip olan beşinci isim olacak. Ayrıca Galatasaray’ın önde gelenlerinden bir grubun Ahmet Yüce Ocaklı ile olan görüşmelerini sürdürdüğü ve ikna etme çabalarının devam ettiği de biliniyor.

GALATASARAY KALAN MAÇLAR VE FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN!