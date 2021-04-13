Son dakika | Mustafa Cengiz Galatasaray Başkan adaylığı için kararını verdi
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sağlık durumuyla ilgili doktorlar ve ailesiyle yaptığı istişare neticesinde bugün, yönetim toplantısında seçime girmeyeceğini açıklayacak. İkinci başkan Abdurrahim Albayrak ise kolları sıvadı. Eğer Albayrak, beklediği geri dönüşleri alırsa birinci adam olmaya aday...
Galatasaray’da mayıs ayındaki seçim öncesi hareketlilik var. Adaylığını açıklayanlar kervanına Divan Başkanlığı görevini bırakan Eşref Hamamcıoğlu’nun da eklenmesiyle (Tuncer Hunca, Metin Öztürk ve Burak Elmas) sayı dörde çıkmıştı. Gözler ise mevcut başkan Mustafa Cengiz’e çevrilmişti. Türkiye Gazetesi'nden Yalımcan Sarpyel'in haberine göre; Sağlık durumuyla alakalı doktorları ve ailesiyle istişare yapan Cengiz bugünkü yönetim toplantısında seçime girmeyeceğini açıklayacak.
Ocaklı’yı ikna turları
Başkan’ın “Yokum” kararı hâlen ikinci başkanlık görevini sürdüren Abdurrahim Albayrak’ın durumunu etkileyecek. Adaylık için kolları sıvayan Albayrak eğer beklediği geri dönüşleri alabilirse adaylığını önümüzdeki hafta resmen açıklayacak ve koltuğa talip olan beşinci isim olacak. Ayrıca Galatasaray’ın önde gelenlerinden bir grubun Ahmet Yüce Ocaklı ile olan görüşmelerini sürdürdüğü ve ikna etme çabalarının devam ettiği de biliniyor.