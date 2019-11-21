Son dakika! Mustafa Cengiz açıklama yaptı: Falcao

Galatasaray'da son dakika haberi... Başkan Mustafa Cengiz, Uluslararıs Futbol Ekonomi forumunda gündemdeki konular ile ilgili açıklamalar yaptı. "Futbol, toplumsal hareketin sosyolojik olgunun sahaya yansımış hali" diyen Cengiz, "Diğer ülkelerde futbol taraftarı olmanın tarihsel geçmişi vardır. Mezhepler, dinler, sınıfsal özellikler belirleyici olmuştur. Bizde ise öyle değil. Bizde aynı ailede anne, baba, çocuklar başka takımları tutabiliyor. Burada ne mutlu ki en fazla takım taraftarı olan kulüp Galatasaray. Bu bir realite.." ifadesini kullandı.

Ülkede bir yanlış algılama olduğunu da aktara Mustafa Cengiz, "Herkes vergi veriyor futbolcular vermiyor" gibi bir algı olduğunu ifade eden başkan, "Sözleşme taslağında da var. Futbolcu vergi ödemezse kulüp öder" dedikten sonra şunları söyledi: "Her kulüpte aynı. Devlet herhangi bir ayrım yapmıyor. Af geliyorsa tüm kulüplere geliyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana ödediğimiz vergi 288 milyon TL. Yapılandırdığımız vergi 180 milyon TL. Yani yaklaşık 200 milyon TL vergi ödemişiz. Yaklaşık 200 milyon TL de yapılandırmışız" diye konuştu.

'Falcao kalabalığı görünce...'

Mustafa Cengiz, transferi tartışma konusu olan Radamel Falcao ile ilgili de bilinmeyen bir açıklama yaptı. Mustafa Cengiz, Falcao'nun transfer süreci ve sonrasında yaşananları şöyle aktardı: "Gerçekten çok büyük bir fedakarlık yaptı. Coşkulu bir taraftar arayışı vardı. İlk görüşmelerimizde bize aynen şunu söyledi: 'Ben gol attığımda ismimi stat hoparlörende duymaktan bıktım!' Gol attığında stadda gol sesi duymak istiyordu. Sonrasında transfer ettik geldi. Havalimanında o coşkulu kalabalığı görünce bir an önce oynamak istedi. Sonrasında da aşil tendonunda iltihap oluştu. Kesinlikle sakat almadık."



