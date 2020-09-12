SON DAKİKA | Muriç, pazartesi günü imzayı atıyor

Son dakika haberi... Lazio ile Fenerbahçe'nin anlaşmaya varması sonucunda İtalyan ekibine transferi son aşamaya gelen Vedat Muriç'in pazartesi günü resmi sözleşmeye imza atacağı açıklandı.

12 Eylül 2020, Cumartesi 17:32 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Muriç, pazartesi günü imzayı atıyor

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, İtalyan ekibi Lazio'nun Sarı-Lacivertliler ile yaptığı görüşmeleri olumlu sonuçlandırması sonrası yeni takımına imza atmaya hazırlanıyor. Sky Sport'a göre Vedat Muriç, yarın (13 Eylül 2020 Pazar) Roma'da olacak ve sağlık kontrollerinin ardından pazartesi de imzayı atacak. 

Lazio'nun transferi 17-18 milyon Euro düzeyinde tamamlandığı aktarılan haberde Kosovalı oyuncu için Simone Inzaghi'nin de heyecanı aktarılıyor. Vedat'ın hem fikiksel hem de oyuncu özellikleriyle Simone Inzaghi'nin büyük önem taşıyan hücum sistemini ideal şekilde tamamlayabileceği belirtiliyor. 


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