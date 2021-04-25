Son dakika: Murat Fırat, 67 kiloda bronz madalya aldı

Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nın son gününde Murat Fırat, grekoromen stil 67 kilo üçüncülük karşılaşmasında İtalyan Zaur Kabaloev ile karşılaştı.

Kabaloev’i 3-1 yenen milli güreşçi, bronz madalya elde etti. Polonya’da ilk turda Alman Witalis Lazovski’yi 5-1 yenen Murat Fırat, çeyrek finalde Danimarkalı Fredrik Bjerrehuus’u 8-1 öndeyken tuşla mağlup etmişti.

Yarı finalde dünya üçüncüsü Sırp Mate Nemes ile karşılaşan milli sporcu, 3-3 biten müsabakayı ihtarı olduğu için kaybetmişti.