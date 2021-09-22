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Son Dakika | Muhammet Demir, Süper Lig tarihine geçti!

Son dakika haberi... Gaziantep FK'nın tecrübeli golcüsü Muhammet Demir, Başakşehir'e attığı golle Süper Lig rekoru kırdı. Muhammet Demir, lig tarihinin en erken golüne imza attı.

22 Eylül 2021, Çarşamba 17:26 Son Güncelleme:
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Son Dakika | Muhammet Demir, Süper Lig tarihine geçti!

Süper Lig 'in 6. haftasında Gaziantep FK, sahasında Başakşehir'i konuk etti. Gaziantep ekibi, başlama vuruşunun ardından çok erken bir golle öne geçerken, bu gol lig tarihine geçti.

Maçın 9. saniyesinde topu ağlarla buluşturan Muhammet Demir, Süper Lig tarihinde en erken gol atan isim olarak kayıtlara geçti.

Bundan önceki rekor, Denizlispor 'un eski futbolcusu Darryl Roberts'a aitti.

29 Kasım 2008 tarihinde Eskişehir Atatürk Stadı'nda yapılan Eskişehirspor-Denizlispor (4-3) maçının henüz 12. saniyesinde fileleri havalandıran Denizlisporlu Roberts, lig tarihinin en erken golünü kaydetmişti.


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