Son dakika MSÜ sınavı ertelendi! 2020 MSÜ sınavı ne zaman?

ÖSYM 2020 sınav takvimine göre 29 Mart 2020 tarihinde uygulanacak olan MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) sınavı, corona virüsü salgını sebebiyle ertelenebilir. Özellikle AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınavlarının ilerleyen bir döneme alınmasıyla beraber, ÖSYM'den konuyla ilgili açıklamanın gelip gelmediği takip edilmeye başlandı.

MSÜ sınavı ertelenecek mi?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın ertelendiğine dair henüz bir gelişme yoktu. Konu hakkında bugün ÖSYM'den bir duyuru yapılması beklenirken ÖSYM Başkanı Prof Dr. Halis Aygün sınavın erteleneceğini belirtti.

Bakan Hulusi Akar'dan açıklama:

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavirüs salgınına karşı ilave birtakım tedbirler aldıklarını belirterek, "Milli Savunma Bakanlığı tüm teşkilatı ile bu salgın riskine karşı teyakkuz halindedir" dedi.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın da katılımıyla dün akşam Bakanlık'ta gerçekleştirdiği toplantıda Türk Silahlı Kuvvetlerinde, koronavirüs kapsamında alınacak önlemleri ele aldı. Bakan Akar, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplum sağlığını tehdit eden koronavirüse karşı aldığımız birçok tedbiri geçen hafta hayata geçirmiş bulunuyoruz. Genelkurmay Başkanımız, Kuvvet Komutanlarımız ve ilgili personelimizin katılımıyla yaptığımız toplantıda ilave birtakım önlemlerin de bugünden itibaren uygulamaya konulması kararı alınmıştır" dedi.



