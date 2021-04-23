Porto'nun yıldız forveti Moussa Marega'dan flaş açıklama... 30 yaşındaki forvet, Instagram hesabından yaptığı açıklama ile Fenerbahçeli taraftarlara adeta kötü haber verdi. Adı bir süredir Sarı-Lacivertli kulüple anılan Marega, "Menajerim, son günlerde kimseye röportaj vermedi. Türkiye'deki herhangi bir kulüple beni ilişkilendirmeyi kesmelisiniz, hiçbiriyle bir görüşmem yok ve iddialar doğru değil." ifadelerini kullandı.

Uzun yıllardır Porto'da forma giyen tecrübeli forvetin sözleşmesi bu yaz sona eriyor. Piyasa değeri 14 milyon Euro olan Marega'nın Fenerbahçe'de forma giymeye sıcak baktığı ve Sarı-Lacivertli ekibe transfer olma ihtimalinin yüksek olduğu Portekiz basınında yer almıştı.







