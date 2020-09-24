Forvet transferi adına çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Mısır'ın Zamalek takımında forma giyen 'buldozer' lakaplı Mostafa Mohamed için harekete geçtiği ve oyuncuyu kadrosuna katabilmek adına bir teklifte bulunduğu belirtilmişti. Haberin kaynağı France Football'dan Nabil Djellit, iddialara ilişkin oyuncu ile bir röportaj gerçekleştirdi.

'Bu harika kulübe gitmek istiyorum'

İlk olarak Fenerbahçe iddialarına ilişkin konuşan Mohamed, "Evet, Fenerbahçe'nin beni istediği doğru. Bu harika takıma transfer olmak istiyorum. 23 yaşındayım ve artık öne çıkıp Avrupa'ya transfer olma vaktim geldi. Mısır'dan ayrılmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de oynama konusuyla ilgili konuşan Mohamed, "Diğer Mısırlı oyuncular Trezeguet ve Elneny gibi ben de Türkiye'ye transfer olup, o büyük ligde gelişim sağlamak istiyorum. Benim amacım sadece işimi yapmak" dedi.

Şu an forma giydiği Zamalek taraftarlarına ve kendisine takılan 'buldozer' lakabına da değinen Mısırlı oyuncu, "Zamalek için oynamak bir onur. Afrika'nın en büyük kulüplerinden biri. Her zaman inanılmaz bir şevk duyarsınız. Taraftarlar çok tutkulu. 'Buldozer' lakabını da biliyorum. İnsanlar güçlü bir oyuncu profilim olduğu için bunu söylüyor" dedi.