Galatasaray 'da yılan hikâyesine dönen Mostafa Mohamed transferi mutlu sonla bitti. Sarı Kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun devre arasında transferi sonrası ilk maçlarda sergilediği üstün performansla yıldızını parlatsa da, bu sezona çok kötü bir başlangıç yapan, son haftalarda ise hem takım oyununa katkısı hem arzusu hem de çalışkanlığıyla yeniden Terim'in gözüne giren 24 yaşındaki golcünün bonservisini aldı.

Sarı Kırmızılı ekip, Mısırlı forvetle 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığını, Zamalek'e 1 Temmuz 2022 tarihinde 4 milyon dolar ödeme yapılacağını KAP'a bildirdi. Mohamed, 2022-2023 sezonu için 900 bin Dolar, 2023-2024 için 1 milyon Dolar, 2024-2025 için ise 1 milyon 200 bin Dolar sabit ücret alacak.

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şirketimiz ve Zamalek Sporting Club arasında 2020/2021 kış transfer döneminde yapılan transfer sözleşmesinde profesyonel futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın kesin transferi için Şirketimiz lehine düzenlenen satın alma opsiyonu, sözleşmede öngörülen bildirimin Zamalek Sporting Club'a yapılmasıyla kullanılmıştır. Bu doğrultuda, anılan sözleşme gereğince Şirketimiz tarafından Zamalek Sporting Club'a 1 Temmuz 2022 tarihinde 4.000.000 Dolar tutarında transfer ücreti ödenecektir.''

''Bunun yanı sıra, profesyonel futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla ile Şirketimiz arasında 2020/2021 kış transfer döneminde imzalanmış olan protokol uyarınca, Şirketimiz ve profesyonel futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla arasında 2022/2023 sezonu için 900.000 Dolar, 2023/2024 sezonu için 1.000.000 Dolar ve 2024/2025 sezonu için 1.200.000 Dolar tutarında sabit ücret karşılığında üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Taraflar arasında yürürlükte olan mevcut sözleşme ise, 2021/2022 sezonu sonuna kadar aynı şartlarda devam edecektir.”

Galatasaray formasıyla 45 resmi maça çıkan Mohamed, 15 gol, 1 asistle skora katkı sağladı.

Afrika Kupası'na gidiyor

Bonservisi alınan Mohamed, Ocak ayında takımını yalnız bırakacak ve Afrika Uluslar Kupası'nın yolunu tutacak. 9 Ocak-6 Şubat 2022 arasında Mısır Milli Takımı için ter dökecek 24 yaşındaki forvet; Giresun, Hatay, Kasımpaşa ve Trabzon maçlarını kaçıracak. Cezayir Milli Takımı'ndan davet alan Feghouli de Afrika Kupası'na gidecek.