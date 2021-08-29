Son dakika | Morita, Fenerbahçe için geliyor

Fenerbahçe transferde bir bomba daha patlattı. yeni transferi Hidemasa Morita, yarın saat 17:25'te İstanbul'da olacak. 26 yaşındaki Japon ön libero sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

55 maç oynadı

Hidemasa Morita, geçen sezona Japonya’da Kawasaki Frontale’de başladı. Ocak ayında ise Santa Clara’ya imza attı. Japon yıldız, toplamda 55 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda, maç başına 3.9 top kapma, 6 topu geri kazanma, 8 sahipsiz top kazanma ve 5.7 pas arası gibi yüksek ortalamalar yakaladı. 25 yaşındaki oyuncu, ikili mücadelelerin ise yüzde 54’ünden başarıyla çıktı.

30 maçta 5 gole katkı

Yaklaşık 7 aydır Santa Clara'da bulunan Morita, kulübüyle bu zamana kadar çıktığı toplam 30 maçta 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.







