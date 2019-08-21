SON DAKİKA! Monaco, Islam Slimani transferini resmen açıkladı!

Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren ve gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yaratan Islam Slimani'nin yeni takımı bugün resmen belli oldu. Fransız devi Monaco, bonservisi Leicester City'nin elinde olan Cezayirli golcüyü kadrosuna kattığını duyurdu.

Ligue 1 ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 31 yaşındaki santrforun satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandığı belirtildi. Transferle ilgili görüşlerine yer verilen Monaco İkinci Başkanı Oleg Petrov ise "Islam, kendisini Portekiz, İngiltere ve en önemlisi de uluslararası turnuvalarda kanıtlamış, güçlü bir futbolcu. Onun hücum kalitemizi arttıracağını ve tecrübesiyle takımımıza katkı sağlayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler



