Son dakika | Mohamed Salah’ın koronavirüs testi pozitif çıktı!

Mısır Futbol Federasyonu, Salah'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Mısır Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Mısır Milli Takımı ve Liverpool'un yıldız oyuncusu Mohamed Salah'ın koronavirüs testi pozif çıkmıştır. Oyuncu hiçbir semptom göstermemektedir" denildi. Mısırı'da milli takımın diğer oyuncularının testlerinin ise negatif çıktığı belirtildi.

Kardeşinin düğününe gitmiş!

Yıldız oyuncunun başkent Kahire'de kardeşi Nasr'ın düğününe katılmasının ardından pozitif çıkması da dikkat çekiyor. Liverpool'da Eylül ayında başarılı stoper Virgil van Dijk'ın sezonun büyük bölümünü kapattığı açıklanmıştı. Trent Alexander-Arnold 4 hafta, dizinden sakatlanan Joe Gomez'in de yine birkaç hafta sahalardan uzak kalması beklenitken Salah'ın da koronavirüs olması Jürgen Klopp'un işini iyice zorlaştıracakmış gibi gözüküyor.











