Beşiktaş formasıyla ilk maçına geçtiğimiz hafta Gazişehir Gaziantep deplasmanında çıkan Mohamed Elneny, rakip takım oyuncularından Olarenwaju Kayode'ye tekme atarak kırmızı kart görmüştü. Türkiye Futbol Federasyonu'nun üç maç men cezasına çarptırdığı 27 yaşındaki ön liberoya bugün ülkesinden müjdeli haber geldi.

Mısır Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Siyah Beyazlı futbolcunun Mohamed Salah (Liverpool), Trezeguet (Aston Villa), Ahmed Hassan (Braga) ve Ahmed Hegazy (West Bromwich Albion) ile birlikte 7 Ocak'ta başlayacak olan milli takım kampına davet edildiği duyuruldu. Mısır'ın söz konusu kamp kapsamında bir hazırlık maçı oynamayı planladığı ifade edildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler