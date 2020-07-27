SON DAKİKA! Mohamed Elneny, Trabzonspor'a önerildi

Badou Ndiaye'nin, Stoke City'e dönecek olması nedeniyle orta sahaya takviye yapmak isteyen Trabzonspor'a Beşiktaş'tan ayrılan Mohamed Elneny önerildi.

27 Temmuz 2020, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Mohamed Elneny, Trabzonspor'a önerildi

Trabzonspor'a flaş öneri... Menajerler, sezon ortasında Obi Mikel ile yollarını ayıran ve sezon sonunda Badou Ndiaye'nin, Stoke City'e dönecek olması nedeniyle orta sahaya takviye yapmak isteyen Fırtına'ya Beşiktaş'tan ayrılan Mohamed Elneny'i kiralayabileceklerini iletti.

Mısırlı oyuncunun da Bordo-Mavililer'e gitmeye sıcak baktığı iddia edilirken, ilerleyen günlerde transfer için karşılıklı adımların atılabileceği öne sürüldü. Bilindiği üzere Beşiktaş, Elneny'i sezon başında Arsenal'dan kiralamış ve yıldız oyuncuya 1.5 milyon Euro ücret vermişti.

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