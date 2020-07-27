Trabzonspor'a flaş öneri... Menajerler, sezon ortasında Obi Mikel ile yollarını ayıran ve sezon sonunda Badou Ndiaye'nin, Stoke City'e dönecek olması nedeniyle orta sahaya takviye yapmak isteyen Fırtına'ya Beşiktaş'tan ayrılan Mohamed Elneny'i kiralayabileceklerini iletti.

Mısırlı oyuncunun da Bordo-Mavililer'e gitmeye sıcak baktığı iddia edilirken, ilerleyen günlerde transfer için karşılıklı adımların atılabileceği öne sürüldü. Bilindiği üzere Beşiktaş, Elneny'i sezon başında Arsenal'dan kiralamış ve yıldız oyuncuya 1.5 milyon Euro ücret vermişti.