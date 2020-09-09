SON DAKİKA! Misli.com ile TFF arasında tarihi anlaşma imzalandı

Misli.com’dan Türk futboluna büyük destek... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Misli.com arasında tarihi bir anlaşma imzalandı. Futbola verdiği destekle bilinen Misli.com, TFF 2´ Lig ve TFF 3. Lig’in isim sponsoru oldu.

"TÜRK SPORUNA DESTEĞİMİZ AİLE GELENEĞİMİZ"

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, sponsorluk anlaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Tüm spor branşlarına destek verdiklerini belirterek sözlerine başlayan Demirören, "Türk sporunun branş ayırt etmeksizin desteklemek ailemizin geleneklerinden biridir. Ben 2000 yılından beri spor camiası içerisindeyim. Masanın iki tarafında da oturdum. Misli.com olarak 2. ve 3. lige ismini vermekten onur ve gurur duymaktayız. Bu işbirliğinde emeği geçen TFF Başkanı Nihat Özdemir ve ekibine, misli.com ailesine teşekkür ederim. Bu anlaşmanın hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

"YAYINLAR MİSLİ.COM UYGULAMASINDAN İZLENECEK"

Kaç maçın yayınlanacağı ve yayınların nereden takip edileceği ile ilgili gelen soruya Yıldırım Demirören "Yayınla ilgili kaç maçın yayınlanacağı yönünde bir karar vermedik. Misli.com'daki maçları uygulamalardan ücretsiz olarak izleyeceklerdir. Bütün yayınlar misli.com üzerinden gerçekleştirilecek." cevabını verdi.

"2.LİG VE 3. LİG MAÇLARI DA YAYINLANACAK"

TFF Başkanı Nihat Özdemir ise "2. ve 3. ligimizin 2 yıldır sponsorumuz yoktu. Artık Misli.com ile anlaşma sağladık. Yayıncılık hakkı için de Misli.com ile anlaştık. 'Maçlarımız yayınlansa çok mutlu oluruz' diyen kulüp başkanları vardı, Misli.com ile artık 2. lig ve 3. lig maçları da yayınlanacak. TFF ve Misli.com markalarının ortak güçleri ile 2. lig ve 3. liglerinin bilinirliği artacaktır. Bu anlaşmamız, 2. lig ve 3. ligde oynayan futbolcuların vitrine çıkmasına imkan verecektir. Böyle bir anlaşmanın yapılması illegal bahsin de önüne geçecektir. Bu anlaşmayla 2. lig ve 3. lig çok değerli hale gelecektir. Bu anlaşmayla kulüplerimizin gelirlerinin artacağına inanıyoruz. 2. ve 3. ligdeki tüm kulüplerimiz ekonomik anlamda rahatlayacaklardır.

Önümüzdeki yıllarda da önce 2. lig sonra 3. lige de takım harcama limitleri de getireceğiz. Türk futbolunun akibeti için buna mecburuz. Kulüplerin altyapıya da gençlere de önem vermesini bekliyoruz. Daha iyi bir futbol yapısı ortaya çıkacaktır. Misli.com'a sponsor ailemize hoş geldiniz diyorum. Yeni sezonda Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig olarak liglerimiz devam edecektir. Sözlerime son verirken değerli ağabeyimiz Erdoğan Demirören'i rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Yayıncı kuruluşla anlaşmanın ne durumda olduğu ile ilgili gelen soruya TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Yayıncı kuruluşlarla görüşmelerimiz devam ediyor. En kısa sürede anlaşma yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Daha sonra imza töreni gerçekleşti. Tören sonrasında Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'e plaket verildi ve hatıra fotoğrafı çekildi.