UEFA'dan son dakika haberi geldi... Yapılan bilgilendirmeye göre Avrupa'nın önde gelen birçok teknik adamı, 11 Kasım'da Nyon'da düzenlenecek UEFA'nın Elit Kulüp Antrenörleri Forumu'na katılacak.

21. kez düzenelenen organizasyon, 11 Kasım Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon şehrinde gerçekleştirilecek.

Forumda Avrupa'nın en iyi antrenörleri ile Avrupa kulüplerinin durumlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak. Ayrıca, Avrupa futbolunun gelişimi adına önerilerde bulunulacak ve bu öneriler değerlendirilecek.

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Organizasyonda şu an herhangi bir takım çalıştırmayan sadece üç teknik adam bulunurken bunlardan biri de Mircea Lucescu oldu. İşte forumda yer alacak antrenörler:

Jürgen Klopp (Liverpool FC), Maurizio Sarri (Juventus Football Club), Zinédine Zidane (Real Madrid CF), Pep Guardiola (Manchester City FC), Carlo Ancelotti (SSC Napoli), Thomas Tuchel (Paris Saint Germain), Erik ten Hag (AFC Ajax), Unai Emery (Arsenal FC), Ole Gunnar Solskjær (Manchester United FC), Sérgio Conceição (FC Porto), Paulo Fonseca (AS Roma), Rudi Garcia (Olympique Lyonnais), José Mourinho, Massimiliano Allegri ve Mircea Lucescu