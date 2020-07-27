A Milli Takım , Galatasaray ve Beşiktaş 'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, henüz dört gün evvel resmi sözleşme imzaladığı Dinamo Kiev'deki görevinden istifa ettiğini duyurdu. 74 yaşındaki Rumen hocanın bu kararı, ülkesinde yayım yapan Gazeta Sporturilor tarafından paylaşılan yazılı açıklamayla kamuoyuna duyuruldu. İşte Luce'nin istifa mektubu:

"Kendi taraftarlarımın kulübün çıkarlarına karşı hareket etmesini kabul edemem. Ne yazık ki Dinamo Kiev'deki görevimden vazgeçmek zorunda kaldım. Surkis Ailesi'ne bana duydukları güven ve davetleri için teşekkür ediyorum. Ancak takımın fanatik taraftarlarından gelen düşmanlık ortamı içinde görev yapmam mümkün değil.

Hayatım boyunca asla korkak olmadım ve büyük meydan okumaları hep kabul ettim. Galatasaray'dan Beşiktaş'a ve Dinamo Bükreş'ten Rapid Bükreş'e geçişim bunun kanıtıdır. Saydığım kulüplerin arasında büyük bir rekabet var ama dürüst olmak gerekirse hepsi de beni kollarını açarak karşıladı. Bu sayede de şampiyonluklar kazanmayı başardık.

Dediğim gibi kendi taraftarlarımın kulübün çıkarlarına zıt hareket etmesini kabul edemem. Kulübün tarihi ve gelenekleriyle hak ettiği seviyeye geri dönebilmesi için gerekli coşku ve motivasyonu sağlayacak bir değişimin vaktinin geldiğini düşünüyordum. Dinamo Kiev'e gelişimin kontratımdaki meblağ ile alakası yok. Para, benim için önem sırasında en sonda.

Futbola, çok güzel deneyimler yaşadığım Ukrayna'ya ve futbolun tahmin edilemeyen ve heyecan dolu atmosferine geri dönmek istedim. Bunu da coşkuyla ve pek çoğu milli takımın birer üyesi olan genç Ukraynalı oyunculara duyduğum güvenle yaptım. Yıllar önceki rekabetin geri gelmesini ve tribünlerin elektriklenmesini istedim. Çünkü Ukrayna bunu hak ediyor."

Lucescu, 2004 ile 2016 yılları arasında çalıştırdığı ve toplamda 22 kupa kazandığı Shakhtar Donetsk'in başındayken Dinamo Kiev ekibiyle birtakım gerginlikler yaşamıştı. Yaşanan o hadiseleri unutmayan Kiev taraftarları, dünyaca ünlü teknik adamın kendi takımlarını çalıştıracak olmasını kabullenememiş ve Rumen hocayı idam ipinin arkasında gösteren görseller yayınlamışlardı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler