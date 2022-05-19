Ukrayna Ligi ekiplerinden Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Romanya basınından GSP'ye konuşan tecrübeli teknik adam, bu yaz Dinamo Kiev'den ayrılıp ayrılmayacağına yönelik soruya, "2024'e kadar sözleşmem var, şimdilik takımı bu kaos içinde bırakamam. Son zamanlarda Fenerbahçe de dahil olmak üzere çok ciddi teklifler aldım. Ancak şu anda bunlar artık geçerli değil." sözleri ile cevap verdi.

"Bu durumda Dinamo Kiev'den ayrılamam"

Dinamo Kiev zor durumdayken takımı bırakmayacağını da belirten Rumen teknik adam, "Bu durumda Dinamo Kiev'den ayrılamam, Bu korkaklığın bir işareti olurdu. Şimdi devam etme zamanı. Her hafta önemli bir maça ihtiyacım var." ifadelerini kullandı.

"Maaşımın ne kadar olduğu önemli değil"

Lucescu, Dinamo Kiev'den ne kadar maaş aldığı sorusuna üzerine ise, "Şu anda maaşımın ne kadar olduğu önemli değil. Maaşım futbolun bana sunduğu kadar önemli değil. Çalışmaya devam ediyorum, aktifim, dinamikim, düşünüyorum, kararlar alıyorum. Bu benim hayatım!" dedi.

Ülkemizde daha önce Galatasaray ve Beşiktaş 'ı da çalıştıran 76 yaşındaki teknik direktör 2020 yılında Dinamo Kiev'in başına geçmişti.







