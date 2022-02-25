Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırısı sonrası Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, ayrılmak istemediğini belirtmesine rağmen kulübün de yönlendirmesiyle Romanya'ya dönmek adına Kiev'den ayrıldı.

Büyük çatışmaların yaşandığı Ukrayna'dan ayrılmaya çabalayan tecrübeli teknik adam ateş hattında FANATİK'e konuştu ve yaşadıklarını anlattı.

İşte Lucescu'nun açıklamaları:

"Kendi aracımla sabah yola çıktım. Müthiş bir yoğunluk var yollarda. Moldova'ya girmeme az kaldı, oradan Bükreş'e geçeceğim. Durumla ilgili konuşmak çok zor... Başkan gitmem gerektiğini söyledi. Tek başıma saatlerdir yolculuk yapıyorum."

Ülkeden ayrılmak istemiyordu

Mircea Lucescu, daha önce yaptığı açıklamalarda ülkeden ayrılmak istemediğini belirterek, "Ukrayna'da 30 gün boyunca tüm spor faaliyetleri durduruldu. Kiev'den ayrılıp Romanya'ya dönmeyeceğim, korkak değilim. Umarım aptalların başlattığı bu savaş bir an önce durdurulur. Bu savaşın başlamasını hiç mümkün görmemiştim" demişti..

FANATİK ÖZEL



