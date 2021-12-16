Son dakika! Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonu kuraları İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekildi. C Ligi'nde mücadele edecek Türkiye'nin rakipleri de belli oldu. Lig aşamasının maçları, 2-14 Haziran ve 22-27 Eylül 2022'de oynanacak.
UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonu kura çekimi yapılıyor. Lig aşamasının kura çekimi, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde TSİ 20.00'de gerçekleştiriliyor. Avrupa çapında artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle seremoniye ulusal federasyonlardan davetli katılmıyor.
Türkiye, UEFA'ya üye 55 federasyon takımının 4 klasmanda mücadele edeceği turnuvada C Ligi'nde yer alacak.
Türkiye'nin de bulunduğu C Ligi'nde torbalar şu şekilde:
1. torba: Türkiye, Slovakya, Bulgaristan, Kuzey İrlanda
2. torba: Yunanistan, Belarus, Lüksemburg, Kuzey Makedonya
3. torba: Litvanya, Gürcistan, Azerbaycan, Kosova
4. torba: Kazakistan-Moldova, Kıbrıs Rum Kesimi-Estonya, Cebelitarık, Faroe Adaları
UEFA ULUSLAR Ligi Gruplar
D LİGİ
A Grubu: Letonya, Androrra, Kazakistan/Moldova, Lihtenştayn
B Grubu: San Marino, Kıbrıs/Estonya, Malta
C LİGİ
A Grubu: Litvanya, Faroe Adaları, Lüksemburg, Türkiye
B Grubu: Kosova, Kıbrıs/Estonya, Yunanistan
C Grubu: Azerbaycan, Belarus, Slovakya
D Grubu: Cebelitarık, Gürcistan, Kuzey Makedonya, Bulgaristan
B LİGİ
A Grubu: Ermenistan, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya, Ukrayna
B Grubu: Arnavutluk, İsrail, Rusya, İzlanda
C Grubu: Karadağ, Romanya, Finlandiya, Bosna-Hersek
D Grubu: Slovenya, Sırbistan, Norveç, İsveç
A LİGİ
A Grubu: Avusturya, Hırvatistan, Danimarka, Fransa
B Grubu: Çekya, İsviçre, Portekiz, İspanya
C Grubu: Macaristan, İngiltere, Almanya, İtalya
D Grubu: Galler, Polonya, Hollanda, Belçika
Turnuvanın maç takvimi ise şu şekilde:
1 ve 2. maçlar - 2-8 Haziran 2022
3 ve 4. maçlar - 8-14 Haziran 2022
5 ve 6. maçlar - 22-27 Eylül 2022
Yarı finaller - 14-15 Haziran 2023
Final ve üçüncülük maçı- 18 Haziran 2023
Play-out maçları - 21-23 ve 24-26 Mart 2024