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Son dakika! Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonu kuraları İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekildi. C Ligi'nde mücadele edecek Türkiye'nin rakipleri de belli oldu. Lig aşamasının maçları, 2-14 Haziran ve 22-27 Eylül 2022'de oynanacak.

16 Aralık 2021, Perşembe 20:48 Son Güncelleme:
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Son dakika! Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonu kura çekimi yapılıyor. Lig aşamasının kura çekimi, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde TSİ 20.00'de gerçekleştiriliyor. Avrupa çapında artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle seremoniye ulusal federasyonlardan davetli katılmıyor.

Türkiye, UEFA'ya üye 55 federasyon takımının 4 klasmanda mücadele edeceği turnuvada C Ligi'nde yer alacak.

Türkiye'nin de bulunduğu C Ligi'nde torbalar şu şekilde:

1. torba: Türkiye, Slovakya, Bulgaristan, Kuzey İrlanda

2. torba: Yunanistan, Belarus, Lüksemburg, Kuzey Makedonya

3. torba: Litvanya, Gürcistan, Azerbaycan, Kosova

4. torba: Kazakistan-Moldova, Kıbrıs Rum Kesimi-Estonya, Cebelitarık, Faroe Adaları

UEFA ULUSLAR Ligi Gruplar

D LİGİ

A Grubu: Letonya, Androrra, Kazakistan/Moldova, Lihtenştayn

B Grubu: San Marino, Kıbrıs/Estonya, Malta

C LİGİ

A Grubu: Litvanya, Faroe Adaları, Lüksemburg, Türkiye

B Grubu: Kosova, Kıbrıs/Estonya, Yunanistan

C Grubu: Azerbaycan, Belarus, Slovakya

D Grubu: Cebelitarık, Gürcistan, Kuzey Makedonya, Bulgaristan

B LİGİ

A Grubu: Ermenistan, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya, Ukrayna

B Grubu: Arnavutluk, İsrail, Rusya, İzlanda

C Grubu: Karadağ, Romanya, Finlandiya, Bosna-Hersek

D Grubu: Slovenya, Sırbistan, Norveç, İsveç

A LİGİ

A Grubu: Avusturya, Hırvatistan, Danimarka, Fransa

B Grubu: Çekya, İsviçre, Portekiz, İspanya

C Grubu: Macaristan, İngiltere, Almanya, İtalya

D Grubu: Galler, Polonya, Hollanda, Belçika

Turnuvanın maç takvimi ise şu şekilde:

1 ve 2. maçlar - 2-8 Haziran 2022

3 ve 4. maçlar - 8-14 Haziran 2022

5 ve 6. maçlar - 22-27 Eylül 2022

Yarı finaller - 14-15 Haziran 2023

Final ve üçüncülük maçı- 18 Haziran 2023

Play-out maçları - 21-23 ve 24-26 Mart 2024


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