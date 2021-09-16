Türkiye Futbol Federasyonu, Şenol Güneş ile yolların ayrılması sonrası A Milli Takım 'ın teknik direktörlüğü adına Stefan Kuntz ile görüşmelerini sürdürüyor. Almanya U21 Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Kuntz ile henüz anlaşmanın tam anlamıyla sağlanamadığı iddia ediliyor.

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Alman basınından Bild'in haberine göre Stefan Kuntz, ailesinin vereceği kararı bekliyor. Özellikle eşi Sabine'in görüşlerinin önem taşıdığı belirtilirken Kuntz'un teklifi ailesiyle görüştüğü aktarılıyor. Kuntz'un aile içindeki ortak kararı beklediği ifade edilmekte.

Stefan Kuntz & Sabine Kuntz

Almanya ile henüz görüşmedi

Stefan Kuntz, A Milli Takım için Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşmeler yürütürken Almanya Ümit Milli Takımı'ndaki görevi de devam etmekte. Bild'in haberine göre Kuntz, 2023 yılına kadar devam eden sözleşmesinin feshi adına Almanya Futbol Federasyonu ile henüz bir görüşme gerçekleştirmedi.