Son dakika! Milli Takımımız'ın kadrosu belli oldu
Son dakika... A Milli Takım'ın Haziran ayında Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçların kadrosu açıklandı. Doğan Alemdar, Ferdi Kadıoğlu, Eren Elmalı, Cenk Özkaçar ve Tiago Çukur ilk kez çağrılan isimler oldu.
A Millî Takımımızın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta haziran ayında Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Doğan Alemdar, Ferdi Kadıoğlu, Eren Elmalı, Cenk Özkaçar ve Tiago Çukur ilk kez çağrılan isimler oldu.
A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 27 Mayıs Cuma günü saat 18.00'de TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.
A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer alıyor:
- Altay Bayındır - Fenerbahçe A.Ş.
- Doğan Alemdar - Stade Rennais FC
- Uğurcan Çakır - Trabzonspor A.Ş.
- Mert Müldür - US Sassuolo Calcio
- Zeki Çelik - LOSC Lille
- Cenk Özkaçar - OH Leuven
- Çağlar Söyüncü - Leicester City FC
- Kaan Ayhan - US Sassuolo Calcio
- Merih Demiral - Atalanta BC
- Ozan Kabak - Norwich City FC
- Eren Elmalı - Kasımpaşa A.Ş.
- Ferdi Kadıoğlu - Fenerbahçe A.Ş.
- Rıdvan Yılmaz - Beşiktaş A.Ş.
- Cengiz Ünder - Olympique de Marseille
- Yunus Akgün - Adana Demirspor A.Ş.
- Berkan Kutlu - Galatasaray A.Ş.
- Dorukhan Toköz - Trabzonspor A.Ş.
- Hakan Çalhanoğlu - FC Internazionale Milano
- Orkun Kökçü - Feyenoord
- Salih Özcan - 1. FC Köln
- Doğukan Sinik - Fraport TAV Antalyaspor
- Kerem Aktürkoğlu - Galatasaray A.Ş.
- Enes Ünal - Getafe CF
- Halil Dervişoğlu - Galatasaray A.Ş.
- Serdar Dursun - Fenerbahçe A.Ş.
- Tiago Çukur - Watford FC
- Umut Bozok - Kasımpaşa A.Ş.