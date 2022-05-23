A Millî Takımımızın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta haziran ayında Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Doğan Alemdar, Ferdi Kadıoğlu, Eren Elmalı, Cenk Özkaçar ve Tiago Çukur ilk kez çağrılan isimler oldu.

A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 27 Mayıs Cuma günü saat 18.00'de TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer alıyor: