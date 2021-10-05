A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki kritik maçta 8 Ekim Cuma günü Norveç'i konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi yeniden Milli Takıma dönen Caner Erkin, açıklamalarda bulundu.





İşte Caner Erkin'in açıklamaları:

"Uzun senelerdir zaten milli formayı terletiyorum. O yüzden çok mutlu oldum. Diğer kamplarda, Avrupa Şampiyonası'nda da olmak isterdim ama nasip değilmiş. Şu anda buradayım ve çok mutluyum. Elimden gelen her şeyi vermeye hazırım"

"Önceden de arkadaşlık ile milli takımda hiçbir problem yoktu. Şimdi yeni bir gelişim oldu. Yeni hocamız geldi. Milli takımda arkadaşlık anlamında problemler olmadı, olmamalı da"

"İlk önce diğer maçları düşünmeden Norveç'i düşünmek lazım. Onlar şu anki konumda rakibimiz. Norveç'i yenecek güçteyiz. Yenecek kalitede oyunculara sahibiz. Yeneceğimizi düşünüyoruz"

"Şenol Hoca da Kuntz Hoca da çok değerli hocalarımız. Buraya geldikten sonra her hoca elinden gelen her şeyi yapıyor. Bundan da kimsenin şüphesi yoktur herhalde. Belki futbol sisteminde bir değişim olabilir. Belki onun oyuncu tercihleri farklı olabilir. Bunlar değişebilir belki. Biz de hocamızın ne istediğine inanıp buna göre mücadele edeceğiz"

"Farklı bir sistemi olabilir hocanın. Buradan değişiklikler olabilir. Sonuçta Türkiye'de çok kaliteli oyuncular var. Burayı çok oyuncu hak ediyor. Takımlarında en iyi performansı sergileyen oyuncular burada olduğunda bir sıkıntı yaşamayız"

"Hocanın geldiğinden beri oynatmak istediği futbolu bize yansıtmaya çalışıyor. Az bir süre olsa da bunu oynamaya çalışıyoruz yavaş yavaş. Hocamızın sistemine, taktiğine uyalım. Bence bir sıkıntı olmayacak Norveç maçında"