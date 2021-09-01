MENÜ

Son dakika | Milli Takım aday kadrosunda iki değişiklik!

FIFA Dünya Kupası Elemeleri maçları için kampta bulunan A Milli Futbol Takımımızda Umut Meraş ve Abdulkadir Ömür'ün yerine Rıdvan Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı davet edildi.

01 Eylül 2021, Çarşamba 13:47 Son Güncelleme:
- A +
Son dakika | Milli Takım aday kadrosunda iki değişiklik!

FIFA Dünya Kupası Elemeleri maçları için kampta bulunan A Milli Futbol Takımımızda, sakatlıkları nedeniyle Umut Meraş ve Abdülkadir Ömür'ün kadrodan çıkarıldıkları açıklandı. Kadrodan çıkarılan iki ismin yerine ise Beşiktaş 'tan Rıdvan Yılmaz ve İttifak Holding Konyaspor 'da oynayan Abdülkerim Bardakcı kadroya dahil edildiler. 

İlgili Haberler
Türkiye-Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Dünya Kupası Elemeleri)


A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda oynadığı üç maç sonucunda yedi puanla birinci sırada bulunuyor. Milliler, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında bugün Karadağ ile karşılaşacak.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...