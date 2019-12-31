Son dakika: Milli Piyango ikramiyesi devretti

Son dakika haberi: Milli piyango bileti edinerek çekilişin yapılacağı saati beklemeye koyulan şans oyunları meraklıları, milli piyango canlı çekilişini izleyebiliyor. Telefondan milli piyango sorgulama, milli piyango kazanan numaralar, milli piyango listesi, milli piyango tam liste, milli piyango sorgulama motoru, milli piyango sorgulama programı, milli piyango son 1 rakamına göre, milli piyango son 2 rakamına göre, milli piyango son 3 rakamına göre ve yılbaşı bileti sorgulama programı gibi arama yapan internet kullanıcıları için tek bir link yeterli olacak. Milli piyango canlı izle linki ve milli piyango sonuçları sorgulama sayfası fanatik.com.tr'nin ilgili sayfasında. Tüm bunlar olurken, bir de önemli gelişme yaşandı. Milli Piyango'nun geçen seneki talihlisi yasal sürede başvuru yapmadığı için kazandığı 70 milyon liralık büyük ikramiye hazineye devredildi. Milli Piyango İdaresi’nin 2019 Yılbaşı Özel Çekilişi’nde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği ’7615536’ numaralı tam biletin sahibi parasını almadı. 70 milyonluk 2019 Milli Piyango ikramiyesi ise 365 gün kuralına bağlı olarak hazineye devredildi.

MİLLİ PİYANGO SORGU EKRANI.. TIKLAYIN..

Milli Piyango İdaresi, 80 milyon liralık yılbaşı büyük ikramiyesiyle birlikte ilk defa onlarca kişinin bir bilete ortak olabileceği "ortak bilet" uygulamasını başlattı.

Yeni yıla günler kala büyük ikramiyenin 80 milyon lira olduğu yılbaşı özel çekilişinin heyecanı artarken, Milli Piyango İdaresi 31 Aralık'ta yapılacak çekilişle birlikte ilk defa onlarca kişinin bir bilette pay sahibi olabileceği "ortak bilet" uygulamasını başlattı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, eylül ayında Bilet Satış, Çekiliş ve İkramiye Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikle "ortak bilet" uygulamasının önünü açtı.

Uygulamaya göre, sanal ortamda bir veya bir grup biletin, iştirakçilerin bilgi ve onayları dahilinde birden fazla aboneye "bilet ortaklığı" şeklinde satışına imkan tanındı. Böylece bir ya da bir grup bilet, üzerinde yazılı birim fiyatlarına göre hesaplanan satış tutarını geçmemek üzere aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alabildi..