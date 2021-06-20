Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeni takımı belli oldu. Milan ile sözleşmesi sona eren ve Milano ekibiyle anlaşamayan Hakan, Serie A'da kaldı. İsmi birçok Avrupa deviyle anılan 27 yaşındaki orta saha, Inter ile anlaşmaya vardı.

Tarafların kesin olarak anlaşmaya vardığı ve Hakan'ın kısa süre içerisinde resmen imza atacağı, Inter'in kadrosuna katılacağı öğrenildi.

EURO 2020'de 3 maça da ilk 11'de çıkan Hakan Çalhanoğlu, 1 asist yaptı.

Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz sezon İtalya Serie A'da oynadığı 33 maçta 4 gol attı ve 10 asist yaptı. Milli futbolcu tüm kulvarlarda ise 43 maçta 9 gol, 12 asistle skora katkı sağladı.

Yakup Çınar / FANATİK ÖZEL







