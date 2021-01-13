Medipol Başakşehir'de İrfan Can Kahveci'nin transferinde son dakika gelişmesi yaşandı.

İtalyan devi Milan, İrfan Can Kahveci için Başakşehir kulübüne resmi transfer teklifi yaptı. İki kulüp anlaşmak üzere...

1995 doğumlu yıldız, futbol hayatına Gençlerbirliği'nin atyapısında başladı. 1 sezon Hacettepe'de forma giyen İrfanCan Kahveci 2014 yılında Gençlerbirliği'nin A Takımı'na geçti. 2017 yılında da Başakşehir'e transfer olan İrfan Can Kahveci'nin kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi var.

Kaynak: Ajansspor







