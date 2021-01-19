Arsenal'de menajer Mikel Arteta, son sezonda hocalığını yaptığı ve daha önce de takım arkadaşı olan Mesut Özil'in gidişini yorumladı. İspanyol teknik adam 3-0 kazandıkları Newcastle United maçının ardından 90 dakikayı ve Mesut Özil'in transferini değerlendirdi.

Genç teknik adam şu ifadeleri kullandı:

Mesut şu anda Türkiye'de sağlık kontrolünden geçiyor. Evrak işler tamamlandığı zaman duyuruyu yapacağız. Çok kaliteli bir oyuncu. Arsenal tarihinde yeri olan özel bir oyuncu. Onu ve kalitesini özleyeceğiz.







