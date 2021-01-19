Son dakika | Mikel Arteta'dan Mesut Özil transferi yorumu
Mesut Özil'in bir dönem takım arkadaşı son sezon da teknik direktörü olan Mikel Arteta, Arsenal'in Newcastle United'ı 3-0 yendiği maçın ardından 90 dakikayı değerlendirdi ve Mesut Özil transferini yorumladı.
Arsenal'de menajer Mikel Arteta, son sezonda hocalığını yaptığı ve daha önce de takım arkadaşı olan Mesut Özil'in gidişini yorumladı. İspanyol teknik adam 3-0 kazandıkları Newcastle United maçının ardından 90 dakikayı ve Mesut Özil'in transferini değerlendirdi.
Genç teknik adam şu ifadeleri kullandı:
Mesut şu anda Türkiye'de sağlık kontrolünden geçiyor. Evrak işler tamamlandığı zaman duyuruyu yapacağız. Çok kaliteli bir oyuncu. Arsenal tarihinde yeri olan özel bir oyuncu. Onu ve kalitesini özleyeceğiz.