SON DAKİKA! Mikel Arteta corona virüsünden kurtuldu

Son dakika haberi: Premier Lig ekibi Arsenal, Mikel Arteta'nın corona virüsüne yakalanmasıyla sarsılmıştı. İspanyol teknik adamdan müjdeli haber geldi. Mirror'da yer alan habere göre, 14 günlük karantina sürecini tedaviyle atlatan İspanyol menajer, corona virüsten kurtuldu. Corona virüse yakalanan ilk teknik direktör olan Arteta, test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından, "Güzel dilek ve destekleriniz için teşekkür ederim. Şimdiden daha iyi hissediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Arteta'dan gelen haberin ardından, tesisleri karantina altına almış ve futboların hepsine test uygulamıştı. Arsenal Yönetimi'nin, Arteta'dan gelen müjdeye rağmen antrenmanlar için henüz erken olduğunu teknik heyet ve futbolculara ilettiği belirtildi. Ayrıca futbolcuların kendilerine verilen özel program ile evden çalışmaya devam edecekleri ifade edildi.