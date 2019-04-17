Ülkemizde Galatasaray, Eskişehirspor ve Karabükspor gibi takımlarda görev yapan Alman teknik direktör Michael Skibbe'nin yeni takımı belli oldu. Bundesliga'da şampiyonluk mücadelesi veren Borussia Dortmund, 53 yaşındaki eski hocalarını genç takımların başına getirdiğini duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada tecrübeli teknik adamın U-19 takımıyla birlikte tüm alt yaş gruplarından sorumlu olacağı ifade edildi. Skibbe, son olarak Yunanistan Milli Takımı'nı çalıştırmış ve geçtiğimiz Ekim ayında görevinden ayrılmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler